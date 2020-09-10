Динамо

Динамо дозаявило двух игроков на сезон УПЛ. Игорь Суркис установил ценники на Цыганкова, Миколенко и Супрягу.

Болонья определила Владислава Супрягу главной целью, итальянцы спешат договориться с Динамо. Роман Зозуля готов вернуться в Киев – стороны уже контактировали, а переход зависит от нескольких факторов.

"Луческу строит Реал в Динамо": реакция Срны на фиаско Шахтера, почему Шевченко лучший в мире и "кидок" Суркиса. Румынский специалист еще не получал зарплаты в киевском клубе – он живет на базе из-за протестов ультрас.

Украина и украинцы

Первый клуб официально снялся со Второй лиги в этом сезоне.

"Мы прекрасно знали о закулисных играх против Ингульца": интервью "Футбол 24" с главным тренером Ингульца о выходе в УПЛ, словах Кучука и помощи от Динамо и Шахтера. Сергей Палкин анонсировал изменения в стратегии Шахтера – легионеры теряют позиции.

"Месть – это оружие идиота": наставник Гента провел воспитательную беседу с Романом Яремчуком. Реал отменил товарищеский матч – Андрей Лунин получит шанс поразить Зидана через неделю.

Европа

Милан оформил топ-трансфер, подписав "нового Пирло".

Луис Суарес заморозил переговоры с Ювентусом и до сих пор колеблется относительно будущего. Бавария отказалась от покупки Ивана Перишича – хорват вернется в Интер. Лионель Месси действительно мог оказаться в Манчестер Сити – в СМИ "слили" документ с предложением для Барселоны.

Роналду идет к рекорду, феерия Холанда, фиаско Украины – не повод для депрессии: чем запомнился старт Лиги наций. Криштиану похвастался ярким видео своих голов за сборную Португалии.