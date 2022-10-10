Жеребьевка

Украина получила соперников в отборе на Евро-2024. Нашей сборной выпала одна из самых тяжелых групп. Украина начинает и завершает против топ-команд – известен предварительный календарь "сине-желтых" в квалификации на чемпионат Европы. Александр Петраков оценил шансы Украины выйти на турнир.

Украина

Динамо одолело Рух и продлило победную серию в УПЛ. Буяльский оформил дубль, а Цыганков вел игру команды. Динамо вслед за Бущаном может потерять еще одного голкипера – у Бойко подозрение на серьезную травму.

Кривбасс и Минай поделили очки в матче с противоречивым удалением. СК Днепр-1 разгромил Зорю благодаря хет-трику Довбика – команда Кучера возглавила УПЛ с фантастическими показателями.

Европа

Лунин может остаться в основе Реала на Класико. Куртуа не успевает восстановиться и дает украинцу уникальный шанс. Реал объявил заявку на Шахтер – безальтернативный Лунин и возвращение Бензема.

Арсенал перестрелял Ливерпуль и вернулся на вершину АПЛ. Мартинелли и Сака опустили команду Клоппа на уровень худшей команды чемпионата. МЮ обыграл Эвертон с голом Роналду, выдав мощный тайм. Миколенко повторил судьбу Зинченко и потолкался с Бруну.