Сборная Украины

"Сине-желтые" одержали первую победу в отборе на чемпионат мира-2022. Подопечные Петракова обыграли Финляндию на выезде. За Украину забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук – видео голов и обзор матча.

Эти три очка позволили украинцам закрепиться на втором месте группы D. Две победы над Боснией и Герцеговиной практически гарантируют нашей сборной путевку в плей-офф. Александр Петраков в этот раз был куда более коммуникабельным и откровенно прокомментировал первую для себя победу на посту главного тренера сборной. Интересно, что последний раз Украина выигрывала матч отбора на ЧМ еще в октябре 2017 года, обыграв Косово.

Андрей Пятов провел 100-й матч в составе сборной Украины. Голкипер Шахтера стал лишь 5-м игроком в истории "сине-желтых", который достиг такого показателя, а также установил еще один рекорд.

Отбор на ЧМ-2022

В других матчах субботы Босния и Герцеговина одолела Казахстан и продолжает конкурировать с Украиной за вторую позицию группы D. Шотландия дожала Израиль, Англия выиграла под надзором Монзуль, Сербия одержала очередную победу и опередила Португалию – все результаты.

Роналду обновил мировой рекорд в товарищеском матче Португалии против хозяина Мундиаля. У Криштиану 112 голов за национальную команду – больше за сборную не забивал никто.

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