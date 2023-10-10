Сборная Украины

Команда Сергея Реброва в Праге готовится к матчу с Северной Македонией. Игроки Динамо и Шахтера работали отдельно, а в расположение команды прибыли Сергей Кривцов и Александр Зинченко.

Украина – Северная Македония: прогноз на матч отбора к Евро-2024

"Это голограмма": Яремчук разозлил фанатов Валенсии, Довбик узнал вердикт испанских СМИ, а Цыганкова "побрили налысо".

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Руслан Малиновский возвращается к источникам: неудобный экс-партнер Шевы, почти родная гавань и даже сенсационный камбэк в УПЛ.

УПЛ

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Другие главные события

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