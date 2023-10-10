Главные новости футбола 9 октября: пополнение в сборной Украины, скандалы с игроками Динамо и мобилизацией арбитров
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 9 октября.
Сборная Украины
Команда Сергея Реброва в Праге готовится к матчу с Северной Македонией. Игроки Динамо и Шахтера работали отдельно, а в расположение команды прибыли Сергей Кривцов и Александр Зинченко.
Украина – Северная Македония: прогноз на матч отбора к Евро-2024
"Это голограмма": Яремчук разозлил фанатов Валенсии, Довбик узнал вердикт испанских СМИ, а Цыганкова "побрили налысо".
Зинченко круто ответил на критику авторитетного СМИ – травмированный уничтожает Холанда, а Забарного и Пепа еще так не стыдили.
Руслан Малиновский возвращается к источникам: неудобный экс-партнер Шевы, почти родная гавань и даже сенсационный камбэк в УПЛ.
УПЛ
Футболисты Динамо нарушали комендантский час в ночном клубе Киева – кадры из расследования Украинской правды. Клуб уже наказал игроков за нарушение законодательства.
"Кто плохо отсудил – под Бахмут": представители ТЦК пытались "мобилизовать" арбитров после матча УПЛ.
Другие главные события
Барселона приняла решение о возможном возвращении Месси в зимнее трансферное окно.
Роналду определился, когда завершит карьеру – Криштиану сообщил руководству Аль-Насра неожиданное решение.
Бойкот сработал: УЕФА рассматривает возможность отменить позорное решение о допуске россиян.
Барселона имеет ужасающие кадровые проблемы – сразу 6 основных игроков рискуют пропустить Шахтер и Реал.
"Эксперимент с Коноплянкой провалился" : румынское СМИ раскрыло зарплату украинца, которого сравнили с экс-звездой Реала.