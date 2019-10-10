Главные новости футбола 9 октября: Миколенко снова тренируется, Пиоли возглавил Милан, Аргентина вырвала ничью у немцев

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 октября.

Сборная Украины

Главный врач сборной Украины оценил тяжесть повреждения Миколенко. В среду защитник вернулся в общую группу игроков "сине-желтых".

Тарас Степаненко рассказал о главной опасности для сборной Украины перед матчем с Литвой. А Александр Караваев объяснил, почему матч против Литвы важнее, чем против Португалии.

Александр Петраков вызвал в сборную Украины U-17 семерых львовян и ни одного "динамовца".

Назначения и трансферные слухи

Итальянский Милан назначил Пиоли главным тренером. Специалист прокомментировал назначение в Милан и рассказал, чем он отличается от предшественника.

Между тем Жозе Моуринью отклонил предложение Лиона и вскоре может возглавить Тоттенхэм в случае отставки Почеттино.

Стивен Джеррард может заменить Бьелсу в Лидсе. В свою очередь две звезды ПСЖ могут покинуть клуб свободными агентами следующим летом.

Другие топ-события

Сборная Франции потеряла Мбаппе перед матчами против главных конкурентов в отборе на Евро-2020. Испанская Барселона потеряла Дембеле на матч против Реала – француз получил дисквалификацию за оскорбление арбитра.

Донецкий Шахтер обыграл Оболонь-Бровар в товарищеском матче – видео голов и обзор спарринга.

Также Аргентина на выезде расписала боевую ничью с Германией – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.