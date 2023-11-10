Еврокубки

Заря проиграла Маккаби Тель-Авив и потеряла 2 место группы Лиги конференций – гол пяткой, подвиги кипера и беда в защите.

Лига Европы: Ливерпуль проиграл с отмененным мячом на 90+8, игрок сборной Украины голом поспособствовал разгрому. Рома опозорилась в Праге, де Дзерби и Фати обыграли Аякс, Коваль проиграл на последних секундах.

Шахтер в Гамбурге, вторая серия: палестинские беспорядки под контролем, однако арабские "кавалеры" наглеют – наш репортаж с матча ЛЧ.

Андрей Лунин стал героем Реала и набрал первый миллион, а жена заговорила о смене клуба после феерии украинца в ЛЧ. "Лунин лучше этого стриптизера": Беллингем ошеломлен украинцем, топовое испанское СМИ удивило оценкой.

Шахтер увеличил шансы на плей-офф ЛЧ, а риск вылета из еврокубков – 0,7%, готов плацдарм на следующий сезон.

Украина

Андрей Лунин задержится в основе Реала и будет готовиться к украинскому дерби – известны сроки отсутствия Кепы.

Артем Довбик заинтересовал Атлетико – Жирона выставила ценник на игрока сборной Украины.

Сборная Украины U-21 объявила заявку на ноябрьские матчи отбора Евро-2025 – форвард Динамо разрывается на две команды.

Львовские Карпаты хотят вернуть звездных воспитанников из Шахтера и СК Днепр-1 – один может быть бесплатным.

Черноморец неожиданно расторг контракт с легионером. Игрок получил длительный бан от ФИФА.

Другие главные события

Реал выдал контракт на 6 лет и миллиардную клаусулу очередному лидеру

Сборные Англии и Франции объявили заявки на заключительные матчи отбора на Евро-2024. Обе команды уже гарантировали себе поездку на турнир.

Похищение отца игрока Ливерпуля: скандальная эпопея официально завершена.

Диего Симеоне официально продлил контракт с Атлетико, который возглавляет с 2011 года.