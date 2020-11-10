Главные новости футбола 9 ноября: Украина с пополнением и потерями начала сбор, Интер следит за Малиновским
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 ноября.
Сборная Украины
Национальная команда начала подготовку к спаррингу против Польши и матчам Лиги наций с Германией и Швейцарией – стартовал последний сбор в 2020 году. Андрей Шевченко довызвал двух голкиперов, но позже потерял трех игроков – одного из-за коронавируса, а еще двое травмированы.
За сборную Польши против Украины не сыграет Роберт Левандовски, который получит отдых от главного тренера.
К слову, хавбек "сине-желтых" Руслан Малиновский заинтересовал Интер. Позже появилась информация, что руководство миланского клуба уже просмотрело полузащитника в последнем поединке Серии А и определило для него потенциальную роль в команде.
УПЛ
Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера 9 тура. Леонид Кучук может вернуться в Рух, который уже тренировал в прошлом году.
Виктор Корниенко выбыл до конца года. Защитник Шахтера получил травму после фола Сергея Сидорчука в матче против Динамо. Повреждение помешает ему сыграть во втором круге ЛЧ, а также за сборную Украины, в лагерь которой Корниенко был вызван впервые.
Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой – у бывшего тренера Динамо и сборной Украины обнаружили коронавирус. Правда, он уже пошел на поправку и вскоре будет выписан из больницы.
Как Мирча Луческу разозлился после поражения Динамо от Шахтера – видео тайных моментов Классического.
Мир
Зинедин Зидан оказался под угрозой отставки из Реала. Решающими для француза станут следующие 2 недели, а испанская пресса уже назвала сразу 6 кандидатов на замену.
Знаменитый экс-нападающий Самюэль Это'О попал в серьезное ДТП. К счастью, камерунец практически не пострадал, чего не скажешь о его автомобиле.
Вингер Барселоны Ансу Фати пропустит 4 месяца. Испанец уже был прооперирован и начнет реабилитацию.
"Футбол 24" выделил основные моменты европейского уикенда.