Украина начала последний сбор в 2020 году / УАФ

Сборная Украины

Национальная команда начала подготовку к спаррингу против Польши и матчам Лиги наций с Германией и Швейцарией – стартовал последний сбор в 2020 году. Андрей Шевченко довызвал двух голкиперов, но позже потерял трех игроков – одного из-за коронавируса, а еще двое травмированы.

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К слову, хавбек "сине-желтых" Руслан Малиновский заинтересовал Интер. Позже появилась информация, что руководство миланского клуба уже просмотрело полузащитника в последнем поединке Серии А и определило для него потенциальную роль в команде.

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