Украина

СК Днепр-1 обыграл Колос, а Довбик сделал хет-трик – команда Кучера сохранила уверенное лидерство в УПЛ. Кривбасс одолел Ворсклу, одержав вторую победу в сезоне: два пенальти, три удаления, драка и "Бразилия" от Степанюка. Шахтер уверенно обыграл Верес. Мудрик и Траоре устроили парад расточительства, Криськив забил во втором матче подряд.

Малиновский

Руслан Малиновский впервые за 8 матчей попал в стартовый состав Аталанты. Украинец отличился классным ассистом и стал лучшим, но его команда проиграла аутсайдеру Серии А. Появились слухи, что Интер начал работать над трансфером Малиновского.

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