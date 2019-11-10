Главные новости футбола 9 ноября: Бавария уничтожила Боруссию Д, феерический камбэк Карпат, разгромы от Реала и Барсы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 ноября.

Украина

Начался 14-й тур Премьер-лиги. Десна расписала результативную ничью с СК Днепр-1 – черниговцы снова поднялись на вторую позицию. Мариуполь на последних секундах упустил победу над Карпатами. Львовяне оформили фантастический камбэк, забив спасительный гол на 90+4 минуте.

Другой львовский коллектив прервал 8-матчевую безвыигрышную серию. ФК Львов в большинстве уверенно одолел Ворсклу и покинул последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Забивали бразильские легионеры.

Сегодня состоится центральный матч тура – Шахтер принимает Динамо. Алексей Михайличенко взял в Харьков 19 игроков – дисквалифицированный капитан киевлян полетел поддержать команду. Луиш Карштру рассчитывает на 20 исполнителей – Коноплянка и Соломон все еще вне состава. Читайте анонс поединка и оперативные новости о Классическом на "Футбол 24".

Андрей Шевченко довызвал Романа Безуса на ближайшие матчи сборной Украины.

Европа

Бавария в главном матче немецкого уик-энда легко растоптала Боруссию Д: мертвые "шмели" не жужжат, с Мюллера и Ко сбросили оковы, сенсационный 19-летний герой. Роберт Левандовски установил историческое голевое достижение, а его команда отгрузила Дортмунду 4 гола.

Реал разгромил Эйбар и временно стал лидером чемпионата Испании – в том матче соперник сборной Украины получил полную авоську голов. Затем Барселона дома разбила Сельту и вернулась на вершину Ла Лиги. Лионель Месси оформил эффектный хет-трик.

В Англии лондонские гранды выдали целый спектр эмоций. Челси уверенно победил Кристал Пэлас, Тоттенхэм расписал ничью со скромным Шеффилдом, а Арсенал уступил мощному Лестеру. Сегодня состоится главный матч первой части АПЛ – Ливерпуль принимает Манчестер Сити. Подробный отчет и интересные комментарии ожидайте на "Футбол 24".

Наши за границей

Андрей Ярмоленко не спас Вест Хэм от фиаско в АПЛ – украинец с потерянным шансом, очередной провал и туманные перспективы его команды. Руслан Малиновский получил повреждение на тренировке Аталанты.

Николай Морозюк ассистом помог своей команде победить в Турции. Альбасете с Романом Зозулей в ​​составе уступил Луго Ореста Лебеденко. Конкурент Андрея Лунина допустил ужасный фейл, который привел к пропущенному голу.