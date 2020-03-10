Главные новости футбола 9 марта: коронавирус остановил Серию А, лидер сборной Украины ляжет под нож

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 марта.

Украина

Накануне завершился 22-й тур Премьер-лиги – он стал рекордным по количеству удалений. Героями украинского уик-энда признали наставника Десны и хавбека Колоса, который потряс Шахтер. Гранды с проблемами, сенсационный кандидат в сборную и как быть с VAR – "Футбол 24" проанализировал тур со своим экспертом.

Тарас Степаненко из-за проблем с коленом рискует пропустить длительный срок – лидеру сборной Украины необходима операция на мениске. Шахтер против Зари и второе подряд львовское дерби – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура.

Европа

Премьер-министр Италии официально объявил об остановке Серии А из-за коронавируса. По той же причине Италия попросит УЕФА перенести начало Евро-2020. Интер отказался от выступлений в Юношеской лиге УЕФА из-за угрозы эпидемии. ПСЖ и Боруссия Д сыграют в Лиге чемпионов без зрителей. Сборная Украины может встретиться с Францией также при пустых трибунах.

Новый провал Реала: Зидан получил жесткий вердикт после поражения от Бетиса, президент "выбрал" нового тренера, лучший игрок – самая большая беда. Барселона одновременно готовит новый контракт для Лионеля Месси – известны финансовые детали.

Наши за границей

Евгений Хачериди стал самым дорогим игроком чемпионата Беларуси – в топ-5 еще один украинец, Артем Милевский за пределами первой сотни. Дмитрий Чигринский не будет продлевать контракт с АЕКом и покинет клуб. Роман Зозуля оценил вероятность своего возвращения в Украину.