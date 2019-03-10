Главные новости футбола 9 марта: феерия Лунина в Примере, смена лидера Бундеслиги, Ман Сити с Зинченко снова победил

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 марта.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин и Василий Кравец сыграли в Примере за Леганес против Атлетико – команда наших парней минимально уступила. Вратарь сборной Украины парировал пенальти и совершил суперсэйв, а также стал лучшим игроком в составе "пепинерос". Правда, наставник Леганеса не видит Лунина в основе даже после такого замечательного матча.

Александр Зинченко помог Манчестер Сити одолеть Уотфорд и оторваться от Ливерпуля в топе АПЛ на 4 очка. Украинец в четвертый раз подряд попал в стартовый состав. Он сыграл без блеска и результативных действий, но с ошибкой и приличными оценками СМИ. Игровой день английского чемпионата запомнился еще и неудачей Тоттенхэма против Саутгемптона, где "шпоры" продолжили безвыигрышную серию до 4 туров.

Иван Петряк двумя ассистами помог Ференцварошу Реброва победить команду двух экс-динамовцев. Альбасете с Романом Зозулей на последних минутах проиграл Химнастику – украинец мог спасти команду невероятным ударом.

Европа

В Бундеслиге сменился лидер. Бавария разгромила Вольфсбург и обошла дортмундскую Боруссию на вершине турнирной таблицы благодаря лучшей разнице голов. "Шмели", в свою очередь, в тяжелом матче одолели Штутгарт. Боруссия М прервала безвыигрышную серию и догнала РБ Лейпциг, который споткнулся о Аугсбург.

Барселона одержала волевую победу над Райо Вальекано и сохранила комфортное лидерство в Примере. Забивали Месси, Пике и Суарес. Лионель, к слову, обогнал Иньесту по количеству матчей за Барселону в Ла Лиге – впереди только одна легенда "блаугранас". Сенсационный Хетафе продолжает держаться в топ-4, переиграв Уэску. Экс-динамовец как Макгрегор – он ведет в Лигу чемпионов скромную испанскую сенсацию, которая уже не ассоциируется с порно.

Милан опять победил благодаря голу Кшиштофа Пйонтека – "россонери" приблизились ко второму месту Серии А. Во Франции Лион перед ответным поединком с Барселоной в Лиге чемпионов чудом упустил 3 очка на поле Страсбура.

УПЛ

3 субботних матча 21 тура украинской Премьер-лиги не подарили ни одного гола. Зато было 3 красных карточки и космическое количество фолов. Играли команды, которые боролись за попадание в верхнюю шестерку.

Заря сыграла вничью со Львовом и гарантировала себе место в топ-6. Ворскла и Десна в матче с двумя удалениями не выявили победителя. Мариуполь и Черноморец также завершили с нулями на табло. Сегодня свои поединки проведут Динамо и Шахтер. Есть надежды увидеть более качественный футбол.