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Главные новости футбола 9 января: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании, туманное будущее украинских легионеров

10 января 07:00 225 Читати українською
Главные новости футбола 9 января: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании, туманное будущее украинских легионеров
Радость "матрасников" / твиттер Ла Лиги

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 января.

Украина

Защитник Динамо Виталий Миколенко почти вдвое подорожал, у Иванисени 650% прогресса, Коноплянка на уровне 2011-го – свежие цены на игроков УПЛ. Между тем Сергей Ковалец покинул Оболонь-Бровар – он стал лучшим тренером 2019 года в Первой лиге.

Бразильский Коринтианс не нашел денег на трансфер Тайсона. Экс-кипер Динамо Артем Кичак официально вернулся в Олимпик, за который выступал в 2017-2018 гг.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин нашел себе новый клуб, но его трансфер цинично блокируют. Денис Гармаш провел первую тренировку в составе Ризеспора.

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал восстановление Ярмоленко. Зато Даниил Игнатенко может вернуться в Шахтер из аренды в Ференцвароше.

Европа

Мадридский Атлетико переиграл Барселону в скандальном матче с пятью забитыми мячами и вышел в финал Суперкубка Испании. В ходе поединка Жоау Фелиш устроил стычки с Месси, Суаресом и Альбой.

Между тем Эспаньол ослабил соперника Шахтера, осуществив самый дорогой трансфер в истории. Зато туринский Ювентус может вернуть Де Лигта в Аякс.

Лондонский Вест Хэм планирует вернуть Феллаини в Англию. А Тоттенхэм хочет опередить Манчестер Юнайтед в борьбе за Семеду.

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