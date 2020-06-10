Главные новости футбола 9 июня: Ребров на карьерном распутье, Байер стал первым финалистом Кубка Германии

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 июня.

Украина

Игорь Суркис резко отреагировал на слухи о смене тренера в Динамо. В свою очередь капитан Александрии передумал завершать карьеру – раньше Шаран отправил игрока на пенсию.

Луганская Заря благодаря деньгам за Виллиана Гомеса покрыла двухмесячный долг перед собственными игроками. Кроме того, команда использовала экспресс-тесты из гуманитарки фонда Ахметова.

Новый владелец Карпат Олег Смалийчук не сможет принять участие в выборах президента УПЛ. Между тем вингер Марьян Швед не вернется во Львов.

Европа

Финал Лиги чемпионов во второй раз подряд может принять Мадрид. Тем временем два клуба-неудачника Лиги 1 могут остаться в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Английский Манчестер Сити рассматривает игрока сборной Англии на позицию левого защитника, а Гвардиола официально получил нового ассистента – он был учителем Пепа.

Леверкузенский Байер на классе разгромил сенсационный Саарбрюккен и стал первым финалистом Кубка Германии. Зато Хоффенхайм неожиданно уволил главного тренера – известны причины.

Украинцы за рубежом

Стамбульский Фенербахче назначил временного тренера – в турецкий клуб сватают Реброва. Украинский специалист выходил на экс-игроков Динамо в Турции относительно Фенербахче. Агент Реброва подтвердил интерес нескольких клубов – у тренера Ференцвароша есть четкий план.

Богдан Бутко помог Леху одержать крупную победу – Костевич со скамейки смотрел на ассист прямого конкурента. Ассист Петряка не помог Фехервару удержать победу над Гонведом, битва украинцев закончилась ничьей – видео гениальной передачи пяткой Петряка.