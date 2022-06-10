Сборные Украины

Национальная сборная провела особый мастер-класс в Ирландии и вылетела в Польшу. Стартовала продажа билетов на следующие матчи Лиги наций. Украина будет большим фаворитом в поединке с Арменией.

Молодежная сборная расписала яркую ничью с Францией в отборе на Евро-2023. 30-миллионный капитан нам помогал, Ротань показал уровень против звезд, а Ванат забил красивый гол.

УПЛ и тренеры

Виктор Скрипник официально возглавил Ворсклу. Юрий Вернидуб получил предложение из-за границы. Сергей Ребров раскрыл детали контракта с Аль-Айном.

УПЛ определилась с местом проведения чемпионата – два клуба стремятся к исключениям для некоторых матчей. Шахтер предложил части работников уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск.

Мир

ФИФА склонна дисквалифицировать участника ЧМ-2022 – кто получит неожиданную путевку в Катар. АПЛ не покажут на России – оккупантам во второй раз запретили транслировать матчи. Испания обыграла Швейцарию и одержала первую победу в Лиге наций, Португалия одолела Чехию.