Главные новости футбола 9 июля: украинские гранды победили в спаррингах, Буффон провел первую тренировку в ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 июля.
Украина
Украинские гранды провели очередные товарищеские матчи. Донецкий Шахтер поиздевался над нидерландским Витессом, победив со счетом 4:1. Фантастический гол забил защитник "горняков" Богдан Бутко. Смотрите видео голов и обзор матча. Киевское Динамо одержало минимальную победу над Ботошани, а луганская Заря легко обыграла сербский клуб Чукарички.
Украинский хавбек дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко уже находится в тренировочном лагере Вест Хэма. Ожидается, что вскоре футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт. В услугах украинца заинтересован и Вольфсбург, однако Ярмоленко решил продолжить карьеру в АПЛ.
Роман Зозуля продлил контракт с Альбасете, а Александр Зинченко начал предсезонную подготовку с Манчестер Сити.
Эпопея с Домагоем Видой
Скандал вокруг видео, на котором Домагой Вида после победы над Россией сказал "Слава Украине", приобретает масштабы. В частности, Огнен Вукоевич, который также присутствовал на видео, был уволен со сборной Хорватии, где он на время чемпионата мира-2018 выполнял роль скаута. Напомним, ФИФА сделала Домагою Виде предупреждение за "Слава Украине!" после матча с Россией. Украинские пользователи Facebook, возмущенные такими действиями международной ассоциации, обвалили рейтинг ее страницы в социальной сети. Также ФФУ обнародовала официальное заявление в защиту Виды и Вукоевича.
Другие новости
Джанлуиджи Буффон прибыл в Париж, где его тепло встретили фанаты ПСЖ. Голкипер провел первую тренировку в составе парижан и поделился впечатлениями от своего перехода. Также парижане предложили 270 млн евро за Коутиньо, однако Барселона ответила, что клаусула футболиста составляет 400 млн.
Хавбек Лестера Рияд Марез может стать футболистом Манчестер Сити, игрок пройдет медосмотр на базе "горожан". Вест Хэм близок к подписанию Фелипе Андерсона, станет рекордным трансфером клуба. Кроме того, "молотобойцы" объявили о подписании Джека Уилшера.
Новым наставником сборной Испании стал Луис Энрике. Барселона официально объявила о трансфере Артура с Гремио.