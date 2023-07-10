Украина

Сборная Украины впервые за 10 лет вышла на чемпионат мира по пляжному футболу – два голкипера отличились голами.

Андрей Шевченко получил сенсационный вариант возобновления тренерской карьеры. Экс-наставник сборной Украины якобы начал переговоры о назначении тренером Боснии и Герцеговины.

Динамо снова устроило погром на сбора – 9 голов, дубли Ярмоленко и молодых звезд. Карпаты с голом новичка одолели Кривбасс, Довбик снова забил, Кравец сыграл за СК Днепр-1: спарринги клубов УПЛ.

Два игрока сборной Украины попали в символическую сборную Евро-2023 – Михаил Мудрик вне списка.

Игор Йовичевич официально нашел новый клуб – экс-тренер Шахтера присоединился к звездной компании.

Трансферы

Легионер Динамо отказывается играть за команду Луческу. На футболиста уже претендуют клубы из Нидерландов и Дании. Еще один скандальный легионер хочет приостановить контракт с киевлянами – он до сих пор не начал подготовку к сезону.

Шахтер не планирует отпускать Трубина за бесценок – стал известен серьезный ценник на голкипера сборной Украины.

Бавария сделала улучшенное предложение по трансферу Харри Кейна. Сам бомбардир Тоттенхэма уже сделал свой выбор.

Полесье объявило о трансфере легионера из чемпионата Франции.

ПСЖ официально оформил трансфер чемпиона мира из Баварии.

Другие главные события

Серхио Рико рискует не вернуться на поле. Голкипер ПСЖ похудел на 20 кг и потерял мышечную массу после падения с лошади, из-за которого оказался в реанимации.

Умер Луис Суарес – легендарный полузащитник Барселоны и единственный испанский футболист, выигрывавший "Золотой мяч". Ему было 88 лет.