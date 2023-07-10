Главные новости футбола 9 июля: Йовичевич нашел новый клуб, 9 голов от Динамо, Шевченко сватают в новую сборную
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 9 июля.
Украина
Сборная Украины впервые за 10 лет вышла на чемпионат мира по пляжному футболу – два голкипера отличились голами.
Андрей Шевченко получил сенсационный вариант возобновления тренерской карьеры. Экс-наставник сборной Украины якобы начал переговоры о назначении тренером Боснии и Герцеговины.
Динамо снова устроило погром на сбора – 9 голов, дубли Ярмоленко и молодых звезд. Карпаты с голом новичка одолели Кривбасс, Довбик снова забил, Кравец сыграл за СК Днепр-1: спарринги клубов УПЛ.
Два игрока сборной Украины попали в символическую сборную Евро-2023 – Михаил Мудрик вне списка.
Игор Йовичевич официально нашел новый клуб – экс-тренер Шахтера присоединился к звездной компании.
Трансферы
Легионер Динамо отказывается играть за команду Луческу. На футболиста уже претендуют клубы из Нидерландов и Дании. Еще один скандальный легионер хочет приостановить контракт с киевлянами – он до сих пор не начал подготовку к сезону.
Шахтер не планирует отпускать Трубина за бесценок – стал известен серьезный ценник на голкипера сборной Украины.
Бавария сделала улучшенное предложение по трансферу Харри Кейна. Сам бомбардир Тоттенхэма уже сделал свой выбор.
Полесье объявило о трансфере легионера из чемпионата Франции.
ПСЖ официально оформил трансфер чемпиона мира из Баварии.
Другие главные события
Серхио Рико рискует не вернуться на поле. Голкипер ПСЖ похудел на 20 кг и потерял мышечную массу после падения с лошади, из-за которого оказался в реанимации.
Умер Луис Суарес – легендарный полузащитник Барселоны и единственный испанский футболист, выигрывавший "Золотой мяч". Ему было 88 лет.