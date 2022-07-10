Главные новости футбола 9 июля: Динамо беспокоит перед ЛЧ, Ярославский очертил будущее Металлиста, трофей украинца
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 июля.
Украина
Динамо одолело Люцерн, но тревожит за 11 дней до Фенербахче – Бущан творил чудеса, старые герои атаки, стычка на поле. Смотрите видео голов и обзор матча киевлян на сборах в Швейцарии.
Игорь Йовичевич должен выплатить солидный штраф за досрочный разрыв соглашения с СК Днепр-1. Возможно, именно поэтому о его назначении в Шахтер до сих пор не объявили.
Шахтер готов судиться с ФИФА из-за бьющего по Украине правила – впечатляющая сумма компенсации.
Александр Ярославский сделал публичное заявление по поводу будущего Металлиста.
Экс-игрок Динамо погиб на фронте в Донецкой области.
Трансферы
Киевское Динамо может устроить распродажу своих звезд – известно главное условие для трансферов.
Барселона еще больше унижает Дембеле. Вингер согласился на малую зарплату, но носом уже крутит клуб.
Украинский легионер перешёл из чемпионата Испании в Португалию.
Сергей Ребров подтвердил желание подписать Ярмоленко в ОАЭ.
Александр Зинченко снова оказался в топе приоритетов Арсенала – украинцу повесили скромный ценник.
Другие главные события
Эрлинг Холанд определился с игровым номером в Манчестере Сити – топ-цифра для топ-бомбардира.
Украинец Владислав Кочергин завоевал второй трофей в Польше – Ракув снова победил Лех с Цитаишвили и бывшим динамовцем.