Главные новости футбола 9 февраля: Интер одолел Милан в дерби, Шахтер и Динамо победили, Лунин тянет Овьедо вверх

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 февраля.

Украина

Донецкий Шахтер минимально одолел Вентспилс в спарринге – видео гола и обзор контрольного поединка.

Между тем киевское Динамо одержало 5-ю крупную победу в 2020 году – видео забитых мячей и обзор спарринга.

Также Заря обыграла Флямуртари, а Супряга забил за СК Днепр-1 в других спаррингах. Дарио Срна анонсировал уход из Шахтера нескольких молодых игроков.

Европа

В Серии А Интер перестрелял Милан в дерби и вышел в лидеры чемпионата Италии. Кроме того, Лацио победил Парму и вплотную подобрался к "нерадзурри" и Ювентусу, а Лечче без Шахова перестрелял Наполи.

В чемпионате Англии Шеффилд Юнайтед вырвал победу у Борнмута и приблизился к зоне Лиги чемпионов. А мюнхенская Бавария расписала ничью с РБ Лейпциг в битве лидеров Бундеслиги.

Испанская Барселона одержала трудную победу над Бетисом в матче с пятью голами, двумя удалениями и тремя ассистами Месси. Мадридский Реал на классе разгромил Осасуну и закрепил лидерство в Ла Лиге.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин помог Овьедо взять очки в Мадриде – украинец сыграл эффективно, но не остановил сенсационного чемпиона Англии. Эффектные сейвы Лунина в видеообзоре матча Райо Вальекано – Овьедо – 1:1

Марьян Швед принял участие в разгромной победе Селтика – украинец впервые с октября сыграл за свой клуб. В свою очередь Дмитрий Чигринский получил повреждение на разминке перед дерби с Панатинаикосом.

Тем временем команды украинцев в ​​Бельгии не сыграли из-за стихии – Бундеслига также потеряла один матч.