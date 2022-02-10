Украина

Динамо U-19 вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка одолели испанский Депортиво – видео голов и обзор матча. Киевляне узнали потенциальных соперников, а жеребьевка состоится 14 февраля. Юноши Динамо – единственная украинская команда, еще продолжающая евросезон 2021/22.

"Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация", – в Англии расследуют причастность украинца к букмекерам.

Владислав Супряга получил опытного конкурента в Сампдории. Другой украинец – Роман Яремчук – восстановился от курьезной травмы и готов вернуться на поле.

Топ-матчи дня

Милан разбил Лацио в четвертьфинале Кубка Италии, а за выход в финал "россонери" сыграют с Интером. Другая полуфинальная пара определится в четверг.

Лондонский Челси без блеска вышел в финал клубного ЧМ, где сыграет с Палмейрасом. Ромелу Лукаку прервал затяжную "сухую" серию.

Манчестер Сити уверенно одолел Брентфорд. Александр Зинченко провел весь матч в запасе.

Мир

Роберт Левандовски хочет перейти в Реал. Текущий клуб поляка – мюнхенская Бавария – планирует усилить 3 позиции и ищет свободных агентов. Триумфатор ЛЧ среди главных кандидатов.

Драки, слезы, космические шоу вратарей и забавные судьи, которых едва не заменил Салах – триумфальный для Мане КАН в 21 кадре.