Главные новости футбола 9 февраля: Динамо вышло в 1/8 Юношеской ЛЧ, определились финалисты Клубного чемпионата мира
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 февраля.
Украина
Динамо U-19 вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка одолели испанский Депортиво – видео голов и обзор матча. Киевляне узнали потенциальных соперников, а жеребьевка состоится 14 февраля. Юноши Динамо – единственная украинская команда, еще продолжающая евросезон 2021/22.
"Ярмоленко грозит штраф или дисквалификация", – в Англии расследуют причастность украинца к букмекерам.
Владислав Супряга получил опытного конкурента в Сампдории. Другой украинец – Роман Яремчук – восстановился от курьезной травмы и готов вернуться на поле.
Топ-матчи дня
Милан разбил Лацио в четвертьфинале Кубка Италии, а за выход в финал "россонери" сыграют с Интером. Другая полуфинальная пара определится в четверг.
Лондонский Челси без блеска вышел в финал клубного ЧМ, где сыграет с Палмейрасом. Ромелу Лукаку прервал затяжную "сухую" серию.
Манчестер Сити уверенно одолел Брентфорд. Александр Зинченко провел весь матч в запасе.
Мир
Роберт Левандовски хочет перейти в Реал. Текущий клуб поляка – мюнхенская Бавария – планирует усилить 3 позиции и ищет свободных агентов. Триумфатор ЛЧ среди главных кандидатов.
Драки, слезы, космические шоу вратарей и забавные судьи, которых едва не заменил Салах – триумфальный для Мане КАН в 21 кадре.