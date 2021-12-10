Главные новости футбола 9 декабря: Малиновский забил за Аталанту, участники плей-офф ЛЧ и ЛЕ, Заря хлопнула дверью в ЛК
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 декабря.
Лига чемпионов
Завершился групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22. Руслан Малиновский забил гол за Аталанту в ворота Вильярреала, однако в плей-офф вышел испанский клуб – все участники 1/8 финала.
"Эту боль может почувствовать женщина, рожающая двойню": Луческу – памятник, Цыганкову – приговор, Яремчуку – выговор. Бурная реакция на вылет Динамо из еврокубков.
Лига Европи и Лига конференций
Александр Зубков отдал ассист и помог Ференцварошу одержать первую победу в Лиге Европы. Барселона, Аталанта, Боруссия Д и еще 21 команда стали участниками плей-офф ЛЕ.
В Лиге конференций Заря сыграла вничью с Будё-Глимт, подарив Роме первое место в группе. На супергол со штрафного от Назарины ответил Виталий Вернидуб, поразивший свои ворота. Луганчане вслед за Динамо и Шахтером завершили еврокубковый сезон.
Еще один матч в Лиге конференций так и не сыграли – помешала вспышка коронавируса в Тоттенхэме. Поединок "шпор" против Ренна состоится в другой день.
Другие главные события
Евгений Селезнев снова оскандалился – нападающий Миная угрожал расправой журналисту, который после этого написал заявление в полицию.
Умер Парамон – знаменитый фанат Динамо, который поддерживал киевскую команду в течение нескольких десятилетий.
Шахтер подписал долгосрочные контракты с двумя бразильцами.
РБ Лейпциг получил нового тренера – старый знакомый Евгения Коноплянки.