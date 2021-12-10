Лига чемпионов

Завершился групповой турнир Лиги чемпионов 2021/22. Руслан Малиновский забил гол за Аталанту в ворота Вильярреала, однако в плей-офф вышел испанский клуб – все участники 1/8 финала.

"Эту боль может почувствовать женщина, рожающая двойню": Луческу – памятник, Цыганкову – приговор, Яремчуку – выговор. Бурная реакция на вылет Динамо из еврокубков.

Лига Европи и Лига конференций

Александр Зубков отдал ассист и помог Ференцварошу одержать первую победу в Лиге Европы. Барселона, Аталанта, Боруссия Д и еще 21 команда стали участниками плей-офф ЛЕ.

В Лиге конференций Заря сыграла вничью с Будё-Глимт, подарив Роме первое место в группе. На супергол со штрафного от Назарины ответил Виталий Вернидуб, поразивший свои ворота. Луганчане вслед за Динамо и Шахтером завершили еврокубковый сезон.

Еще один матч в Лиге конференций так и не сыграли – помешала вспышка коронавируса в Тоттенхэме. Поединок "шпор" против Ренна состоится в другой день.

Другие главные события

Евгений Селезнев снова оскандалился – нападающий Миная угрожал расправой журналисту, который после этого написал заявление в полицию.

Умер Парамон – знаменитый фанат Динамо, который поддерживал киевскую команду в течение нескольких десятилетий.

Шахтер подписал долгосрочные контракты с двумя бразильцами.

РБ Лейпциг получил нового тренера – старый знакомый Евгения Коноплянки.