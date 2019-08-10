Главные новости футбола 9 августа: Украина сыграет товарищеский матч с Нигерией, Ливерпуль удачно начал АПЛ 2019/20

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 августа.

Украина

Сборная Украины сыграет против Нигерии, которая стала бронзовым призером КАН-2019. Поединок пройдет 10 сентября. Президент УАФ Андрей Павелко заявил о намерении провести матч в Днепре, который не видел национальную команду уже 10 лет.

В то же время товарищескую встречу против Эстонии, которая запланирована на 14 ноября, глава УАФ предлагает сыграть в Запорожье.

В субботу пройдет матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, а днем ​​ранее сыграли и молодежные команды. "Горняки" одержали волевую победу.

Сенсацию подбросили турецкие СМИ, которые уверяют, что Мирча Луческу может возглавить Динамо уже в ближайшие дни.

Трансферы

Экс-защитник Ливерпуля Мартин Шкртел перешел в Аталанту и стал одноклубником Руслана Малиновского.

Шахтер отдал в аренду Оларенваджу Кайоде. Сезон 2019/20 нигериец проведет в Турции.

Гарет Бейл может остаться в Мадриде – у Реала нет предложений по валлийцу. Лука Модрич тоже останется в Реале – вице-чемпион мира решил не менять клуб. Как и Илкай Гюндоган, который продлил контракт с Манчестер Сити до 2023 года.

Мир

АПЛ 2019/20 официально стартовала. Ливерпуль разгромил Норвич в матче-открытии, но потерял Алиссона, который получил травму.

Андрей Лунин и звездные новички Реала получили игровые номера. К слову, украинец снова стал героем публикаций мадридских СМИ, которые обеспокоены его положением в команде.