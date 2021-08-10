Украина

Назначение Сергея Реброва наставником сборной Украины откладывается минимум до 12 августа. УАФ сделала официальное заявление, а позже стало известно, что на должность главного тренера рассмотрят и другие кандидатуры, ведь Ребров пока не может разорвать контракт с Аль-Айном.

Заметим, следующие официальные поединки "сине-желтые" сыграют в начале сентября против Казахстана и Франции. Также сборная Украины узнала, где сыграет последний матч отбора на ЧМ-2022. Как известно, после 3-х туров в активе нашей команды только 3 очка.

В матче 3-го тура УПЛ Десна дожала Ингулец и стала лидером чемпионата, набрав 9 очков в 3-х поединках. Единственная команда элиты, которая еще не теряла очков в текущем сезоне, сыграв 3 тура.

Во вторник, 10 августа, Шахтер сыграет с Генком в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ. Главный тренер Роберто Де Дзерби дал традиционную пресс-конференцию и ответил на главные вопросы перед поединком.

Трансферы

Серхио Агуэро готовит план побега из Барселоны. Аргентинец получил травму и вылетел до ноября, а после ухода Лионеля Месси и сам задумался о смене клуба.

К слову, после потери Месси Барса понесет значительные убытки, а сам форвард пока не прилетел в Париж, хотя там его ждали тысячи фанатов. Правда, во Франции убеждены, что трансфер аргентинца – дело времени.

Алекс Тейшейра вернулся в Европу. Бразилец, которого Шахтер продал за 50 млн евро, перешел в Бешикташ.

Ромелу Лукаку прошел медосмотр перед возвращением в Челси. Трансфер бельгийца оценивается в 115 млн евро.

Мир

Руслан Малиновский вернулся в общую группу Аталанты. Полузащитник сборной Украины пропустил месяц из-за удаления грыжи живота.

Роман Яремчук попал в заявку Бенфики на матч с московским Спартаком. Украинский нападающий может дебютировать за лиссабонцев в матче ЛЧ.

Экс-капитан Шахтер Тайсон забил дебютный гол после возвращения в Бразилию.