Украина

Шахтер проиграл Олимпиакосу в первом матче благотворительного турне – украинский состав, патриотическая акция и поддержка Украины.

Ярослав Ракицкий возвращается в Шахтер. Об этом рассказал Дарио Срна, не раскрыв при этом никаких подробностей. Экс-защитник сборной Украины будет точно играть за "горняков" в благотворительных матчах, а о подписании контракта информации пока нет.

Андрей Пятов в товарищеском матче помог Металлисту разгромить сборную Украины. Это был дебют кипера сборной Украины за харьковчан. Вскоре опытный вратарь присоединится к Шахтеру.

Шотландия – Украина: УЕФА предложила УАФ новые даты матча отбора на ЧМ-2022. Итог игры может пойти в зачет двух турниров – еще одно предложение для обеих команд.

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Дмитрий Чигринский забил дебютный гол за греческий Ионикос.

Игорь Харатин был удален в поединке Легии против Леха. Это был первый матч для украинца в 2022 году.

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