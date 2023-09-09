Главные новости футбола 8 сентября: новая потеря Украины на Англию, неудачный дебют тренера U-21, старт отбора ЧМ-2026
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 8 сентября.
Евро-2024
Украина – Англия: пресс-конференция Реброва – о проблемах Ярмоленко, состоянии сборной и шансах на камбек Малиновского. Уже после пресс-конференции Украина понесла еще одну потерю на матч против вице-чемпионов Европы
Англия удивила прогнозом на матч с Украиной – готовятся освистать свою звезду, план анти-Мудрик, состав Реброва.
Также прошли очередные матчи отбора на Евро-2024. Испания за тайм изнасиловала Грузию – два рекорда дебютанта, легионеры Шахтера причастны к провалу. Александр Петраков драматично упустил "политическую" победу, Хорватия уничтожила Латвию. Криштиану Роналду и Ко одолели Словакию, Люксембург обыграл Исландию, Шотландия сохраняет отрыв от Испании.
Украина
Сборная Украины U-21 проиграла Германии. Неудачный дебют нового тренера и ряд проблем перед стартом отбора на Евро.
СК Днепр-1 отпустил звездного легионера в чемпионат Мексики.
Вторая лига: первое поражение Максимова, лидер закрепил преимущество, 36-летний Кожанов принес победу дублю Карпат. Ингулец идет в отрыв, ФСК Мариуполь наконец-то победил – результаты Первой лиги.
Украина проиграла Испании в полуфинале Евро-2023 U-19 по футзалу – камбек с 0:2 и драматичный вылет.
Другие главные события
Лионель Месси принес победу Аргентине, удаление экс-защитника Таврии, Колумбия одолела Венесуэлу: отбор ЧМ-2026 официально стартовал.
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Экс-звезда Барселоны официально перебрался из АПЛ в Катар.