Украина

Кривбасс одолел Черноморец и возглавил турнирную таблицу УПЛ. Рух не забило впервые в сезоне – фарт и Бандура помогли Минаю удержать ничью. Оболонь победила Металлист 1925 – харьковчане доигрывали вдевятером с полевым футболистом в воротах.

Сборная Украины прибыла в Прагу – путешествие продолжительностью почти в сутки, первая тренировка, игрок Динамо под вопросом. Лунин не приедет в лагерь сборной – Реброву пришлось вносить изменения перед самым стартом подготовки.

Наши за границей

Арсенал сломал катастрофическую серию и дожал инертный Ман Сити – судья пытался спасти Пепа, Зинченко отыграл на уровне. Александр подвергся сокрушительной критике из-за поддержки Израиля. Кочергин забил шикарный гол во втором подряд матче.

Европа

Барселона потеряла очки в Гранаде – гол на 17-й секунде, Ямал вошел в историю, скандальный VAR спас ничью. Байер возглавил Бундеслигу, а Бавария разбила Фрайбург и поднялась в топ-3. Ливерпуль расписал боевую ничью с Брайтоном.