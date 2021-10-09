Сборные Украины

Главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков решил удивить на пресс-конференции перед поединком с Финляндией и ему это удалось.

Молодежная сборная Украины позорно проиграла сверстникам из Франции в рамках отбора к Евро-2023.

Юниорская команда Украины U-18 была вынуждена отменить октябрьский сбор – известны причины.

ЧМ-2022

Сборная Германии одной из первых гарантировала себе место в финальной части Мундиаля, не без проблем обыграв Румынию. Россияне не без фарта получили свои три очка.

Звезда национальной команды Уэльса стал участником позорного автогола, но его команда все же смогла спастись. Нидерланды приблизились к выходу из группы.

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