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Главные новости футбола 8 октября: Миколенко не поможет с Литвой, Швайнштайгер закончил карьеру, Милан уволил Джампаоло

07:00 109 Читати українською
Главные новости футбола 8 октября: Миколенко не поможет с Литвой, Швайнштайгер закончил карьеру, Милан уволил Джампаоло
Виталий Миколенко / Getty Images

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 октября.

Сборная Украины

Виталий Миколенко травмировался на тренировке сборной Украины. Наставник команды Андрей Шевченко рассказал, как на Зинченко повлияла потеря места в основе Манчестер Сити.

Также он оценил поддержку сборной Украины в разных городах. Зато Игорь Пластун поделился ожиданиями от матча со сборной Литвы.

Бастиан Швайнштайгер

Бастиан Швайнштайгер официально объявил о завершении игровой карьеры. Йоахим Лёв предложил чемпиону мира-2014 место в тренерском штабе сборной Германии.

Он получил благословение от Хитцфельда, заочно отомстил Хави и облил пивом ван Гала: карьера Швайнштайгера в 15-ти фото.

Другие топ-события

Итальянский Милан официально уволил Джампаоло с должности главного тренера. Он установил антирекорд по продолжительности работы с "россонери".

Ветераны Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии. Бывший игрок сборной Бразилии Бастос объявил о завершении карьеры.

Лондонский Тоттенхэм планирует продать пять игроков. А Томас Мюллер готов покинуть Баварию.

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