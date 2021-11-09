Сборная Украины

Национальная команда начала последний в этом году сбор. Впереди у "сине-желтых" домашний товарищеский матч против Болгарии (11 ноября) и ключевой выездной поединок за выход на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 числа). На первой тренировке команды присутствовало 25 футболистов, 3 из которых занимались отдельно.

Александр Петраков дал традиционную пресс-конференцию. Примирение с Русланом Малиновским, состояние Андрея Ярмоленко и вызов Дениса Гармаша после перерыва в несколько лет – тренер сборной Украины рассказал обо всем.

Украина

Шахтер официально попрощался с Дентиньо, который выступал в Украине более десяти лет и выиграл 16 трофеев, проведя в оранжево-черной футболке 197 матчей.

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Карпаты Львов вышли на первое место в группе А Второй лиги, одержав выездную разгромную победу со счетом 5:0.

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