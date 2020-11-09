Главные новости футбола 8 ноября: Шахтер разгромил Динамо, Реал опозорился, голы и трофеи украинцев в Европе
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 ноября.
Украина
Завершился 9 тур УПЛ. В центральном матче дня Шахтер разгромил Динамо (3:0) на НСК Олимпийский, нанеся киевлянам первое поражение в чемпионате. Мирча Луческу впервые уступил в текущей УПЛ, а после игры неожиданно "взорвался". К слову, Динамо второй тайм играло в меньшинстве после удаления Сидорчука – смотрите видео голов и обзор матча.
Уже в день поединка Динамо официально подтвердило коронавирус у еще трех игроков. Таким образом, в целом Луческу не мог рассчитывать на более десятка футболистов. "Футбол 24" собрал реакцию на Классическое.
В других матчах были зафиксированы разные по стилю ничьи. Рух и Ингулец разошлись боевым миром, а Заря с Ворсклой так и не забили.
Наши за рубежом
Украинцы снова отличились в Бельгии. Эдуард Соболь отдал ассист, а Роман Яремчук забил очередной гол и спас Гент от поражения.
Дебютный гол за Слован в текущем сезоне забил Тарас Качараба, а Александр Рыбка выиграл Кубок Латвии.
Мир
В АПЛ Ливерпуль и Манчестер Сити не выявили сильнейшего, а вот Астон Вилла сенсационно била Арсенал. Лидером Премьер-лиги после 8 туров стал Лестер.
В Италии Ювентус упустил победу над Лацио, Ибрагимович спас Милан, а экс-звезда Шахтера оформил хет-трик. Сенсация случилась в Испании, где мадридский Реал был разгромлен Валенсией.
Сборная Германии потеряла важного исполнителя на матч против Украины в Лиге наций. К слову, в Бундеслиге забили роскошный гол, который будет претендовать на звание лучшего в году.