Украина

Завершился 9 тур УПЛ. В центральном матче дня Шахтер разгромил Динамо (3:0) на НСК Олимпийский, нанеся киевлянам первое поражение в чемпионате. Мирча Луческу впервые уступил в текущей УПЛ, а после игры неожиданно "взорвался". К слову, Динамо второй тайм играло в меньшинстве после удаления Сидорчука – смотрите видео голов и обзор матча.

Уже в день поединка Динамо официально подтвердило коронавирус у еще трех игроков. Таким образом, в целом Луческу не мог рассчитывать на более десятка футболистов. "Футбол 24" собрал реакцию на Классическое.

В других матчах были зафиксированы разные по стилю ничьи. Рух и Ингулец разошлись боевым миром, а Заря с Ворсклой так и не забили.

Наши за рубежом

Украинцы снова отличились в Бельгии. Эдуард Соболь отдал ассист, а Роман Яремчук забил очередной гол и спас Гент от поражения.

Дебютный гол за Слован в текущем сезоне забил Тарас Качараба, а Александр Рыбка выиграл Кубок Латвии.

Мир

В АПЛ Ливерпуль и Манчестер Сити не выявили сильнейшего, а вот Астон Вилла сенсационно била Арсенал. Лидером Премьер-лиги после 8 туров стал Лестер.

В Италии Ювентус упустил победу над Лацио, Ибрагимович спас Милан, а экс-звезда Шахтера оформил хет-трик. Сенсация случилась в Испании, где мадридский Реал был разгромлен Валенсией.

Сборная Германии потеряла важного исполнителя на матч против Украины в Лиге наций. К слову, в Бундеслиге забили роскошный гол, который будет претендовать на звание лучшего в году.