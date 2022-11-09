Украина

Металлист 1925 в историческом дерби расписал "нули" с Металлистом – удаления, отмененный гол и дебют экс-легионера Днепра. Ингулец сенсационно обыграл Зорю – петровцы одержали первую победу в сезоне, не позволив луганцам обойти Шахтер.

Шахтер и Рух узнали соперников в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Арсенал наладил хорошие контакты с окружением Мудрика, а Шахтер накрутил цену до рекордных 65 млн фунтов. Место проведения топ-матча между СК Днепр-1 и Шахтером окончательно определило неожиданное обстоятельство.

Европа

Егор Ярмолюк дебютировал за Брентфорд вылетом по пенальти из Кубка лиги от команды 4 дивизиона. Роман Яремчук получил очередную проблему в Бельгии.

Барселона победила Осасуну: Левандовски получил первую за 9 лет красную, а Пике завершил карьеру скандальным удалением. Милан сенсационно не смог обыграть аутсайдера Серии А, а Наполи победил и оторвался уже на 8 очков.

Чемпионат мира

В скором времени стартует ЧМ-2022. CAS объявил окончательное решение касательно скандальной путевки на Мундиаль. EA Sports спрогнозировала, кто выиграет чемпионат мира в Катаре. "44 матча Мундиаля в тишине", – экс-капитан сборной Финляндии кричит о ЧМ-2022 на костях и просит звезд спасти футбол. Франция помогла Катару стать хозяином турнира.