Лига чемпионов

Список участников плей-офф Лиги чемпионов пополнился. Кейн дублем обыграл Галатасарай и вывел Баварию в 1/8 финала, а вот МЮ в сумасшедшем матче отдал победу Копенгагену и опустился на дно группы. Арсенал спокойно победил Севилью, а Александр Зинченко принял участие в голевой атаке/

Андрей Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф. Украинец экстренно вышел вместо травмированного конкурента и потянул пенальти от Браги. Анатолий Трубин тоже не дал забить пенальти, но проглотил пять голов за пол тайма от Сосьедада. Баски вместе с Интером вышли из группы.

Украина

Сборная Украины объявила заявку на решающую битву с Италией за путевку на Евро-2024, в которой есть два дебютанта. Даниил Сикан рискует не поехать в сборную из-за повреждения.

Рух разгромно проиграл в юношеской ЛЧ – Ванивский сделал 8 сейвов, но привез пенальти, дубль Ихеаначо, 2 отмененных гола. У Луческу появился неожиданный вариант продолжения карьеры за границей.

Реакция на Шахтер

Шахтер должен был бить Барсу 4:0, Матвиенко продает одноклубника за 90 млн – напомнили Динамо 1997, Ракицкий просится в сборную. "Ракицкий тупо зверь": Шахтер опустил Барсу в форме РФ до уровня Динамо – давление на Реброва, Судаков не перейдет в Юве.

Шахтер обнажил самые большие проблемы Барселоны – три больших дилеммы для Хави, которые нужно решать. Хави провел шоковую терапию с игроками, не проявившими две добродетели против украинцев.