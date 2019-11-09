Главные новости футбола 8 ноября: форвард Динамо вызван в сборную Украины, Венгер рассекретил переговоры с Баварией

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 ноября.

Эхо Лиги Европы

Накануне украинские клубы выступили в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Динамо добыло выездную ничью с Копенгагеном. "Если в УЕФА не хватает денег на VAR, то хотя бы зрение арбитров проверяли": сеть бурно отреагировала на этот поединок.

"Если бы Цыганков реализовал пенальти...": почему ничья Динамо не устраивает, а Александрия – в центре внимания скаутов из Европы. Александрия, к слову, вырвала одно очко в матче с Сент-Этьеном. По итогам этих результатов Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА.

Ярко проявили себя наши легионеры. "Яремчук сбросил плащ-невидимку", а "Пластун – настоящая скала": Бельгия восхваляет украинцев за избиение Вольфсбурга.

Украина

Андрей Шевченко довызвал Артема Беседина на ближайшие матчи сборной Украины. Наш соперник – Сербия – также объявил заявку на поединок отбора к Евро-2020 против Украины, подготовив громкую неожиданность.

Евгений Красников якобы заявил о желании покинуть Динамо. Телеканалы Футбол 1/2 исчезнут из аналоговых пакетов кабельного телевидения. Зато в Украине появится новый футбольный телеканал.

Шахтер – как Челси, Динамо – как Лестер, а Карпаты – Боруссия Д: тактические схемы всех клубов УПЛ. Российский форвард покинул Черноморец.

Мир

Ведущие европейские сборные в дедлайн объявили свои заявки на следующие матчи отбора к Евро-2020. Обидчик Шахтера получил дебютный вызов в сборную Испании. В Германии – без особых неожиданностей, вернулись травмированные фавориты Йоги Лева.

Роберто Манчини вызвал трех новичков в главную команду Италии. Братья Азары, Лукаку, экзотические легионеры – сборная Бельгии также обнародовала заявку.

Экс-лидер Шахтера стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, прибив россиян. Вальверде прокомментировал возможный конфликт Месси и Гризманна. Арсен Венгер подтвердил, что ведет переговоры с Баварией. Мюнхенцы сегодня встретятся с дортмундской Боруссией – все самое интересное о матче оперативно читайте на "Футбол 24".