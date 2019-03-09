Главные новости футбола 8 марта: Соболь выдал феерию в Чехии, Раньери возглавил Рому, очередное фиаско Шальке Коноплянки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 марта.

Челси – Динамо

Слабая игра Динамо против Челси в 1/8 финала Лиги Европы не осталась без внимания специалистов, СМИ и болельщиков. Известный комментатор Денис Босянок назвал футбол команды пугливым. Пользователи соцсетей также раскритиковали киевлян за поединок в Лондоне.

Английские СМИ разочарованы игрой Динамо и считают невозможным камбэк подопечных Хацкевича в ответном матче. "Футбол 24" собрал интересные факты и курьезы матча Челси – Динамо.

К слову, сразу трое игроков Челси попали в символическую сборную недели Лиги Европы. Игроков Динамо там прогнозируемо не оказалось.

Украинцы за рубежом

Шикарный матч в чемпионате Чехии провел Эдуард Соболь. Защитник сборной Украины отметился голом и результативной передачей, а его Яблонец смог прервать безвыигрышную серию.

А вот Шальке вновь проиграл, потерпев уже 5-е поражение в последних 6-ти матчах. Евгений Коноплянка весь поединок провел на скамейке запасных. К слову, в Германии появилась информация, что украинец может покинуть Шальке летом за достаточно невысокую сумму.

Андрей Лунин готовится к поединку чемпионата Испании против Атлетико, в котором выйдет на поле с первых минут.

Другие главные события

В стартовом матче 27 тура Серии А Ювентус разгромил Удинезе и оторвался от Наполи уже на 19 очков. Но главным ньюсмейкером дня в Италии стала Рома. После отставки Эусебио Ди Франческо клуб покинул и спортивный директор Мончи. Именно он был заинтересован в трансфере полузащитника Генка и сборной Украины Руслана Малиновского.

В то же время главным тренером Ромы стал Клаудио Раньери, который в свое время уже работал в клубе.

ФИФА отказалась приостановить наказание Челси в виде запрета регистрации новых игроков. На время рассмотрения апелляции наказание лондонцев будет действовать.