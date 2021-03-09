Украина

Шахтер хочет пригласить Массимилиано Аллегри – переговоры с бывшим тренером Ювентуса и Милана якобы уже стартовали. Тайсон не может договориться о контракте с Интернасьоналом.

Завершился 17 тур УПЛ. СК Днепр-1 расписал ничью с Александрией – Йовичевич не взял реванш у Шарана за вылет из Кубка. Десна разгромила Рух и вернула себе четвертое место.

Гельзин сделал официальное заявление о событиях матча против Шахтера. Милевский в Минае: почему переход легенды в команду Кобина рискует закончиться провалом для всех.

Умер легенда Карпат Роман Покора – он побеждал в Кубке СССР-1969.

Наши за границей

Руслан Малиновский не сумел остановить Интер на пути к Скудетто – Аталанта минимально уступила лидеру Серии А, а украинский хавбек не вышел на второй тайм. Украинские Романы зажгли в Бельгии – Яремчук и Безус организовали победный гол Гента.

Появились слухи, что Сергей Ребров отказался возглавить московский ЦСКА в конце 2020-го, а агент тренера резко отреагировал на эту информацию. Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус.

Европа

Челси переиграл Эвертон и продлил беспроигрышную серию до 11-ти матчей, Вест Хэм без Ярмоленко уверенно одолел Лидс. Барселона "выиграла" дерби Мадрида, Бавария прибила Дортмунд, Сульшер шокировал Пепа и превзошел Фергюсона – мы подготовили обзор уик-энда.

В Португалии хотят засудить одного из самых дорогих тренеров мира, который пишет историю в 36. Реал выбрал главную цель между Мбаппе и Холандом – на трансфер готовится астрономическая сумма.