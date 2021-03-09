Главные новости футбола 8 марта: Шахтер приглашает экс-тренера Ювентуса, Яремчук забивает, Интер мчится к Скудетто
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 марта.
Украина
Шахтер хочет пригласить Массимилиано Аллегри – переговоры с бывшим тренером Ювентуса и Милана якобы уже стартовали. Тайсон не может договориться о контракте с Интернасьоналом.
Завершился 17 тур УПЛ. СК Днепр-1 расписал ничью с Александрией – Йовичевич не взял реванш у Шарана за вылет из Кубка. Десна разгромила Рух и вернула себе четвертое место.
Гельзин сделал официальное заявление о событиях матча против Шахтера. Милевский в Минае: почему переход легенды в команду Кобина рискует закончиться провалом для всех.
Умер легенда Карпат Роман Покора – он побеждал в Кубке СССР-1969.
Наши за границей
Руслан Малиновский не сумел остановить Интер на пути к Скудетто – Аталанта минимально уступила лидеру Серии А, а украинский хавбек не вышел на второй тайм. Украинские Романы зажгли в Бельгии – Яремчук и Безус организовали победный гол Гента.
Появились слухи, что Сергей Ребров отказался возглавить московский ЦСКА в конце 2020-го, а агент тренера резко отреагировал на эту информацию. Игорь Харатин сдал положительный тест на коронавирус.
Европа
Челси переиграл Эвертон и продлил беспроигрышную серию до 11-ти матчей, Вест Хэм без Ярмоленко уверенно одолел Лидс. Барселона "выиграла" дерби Мадрида, Бавария прибила Дортмунд, Сульшер шокировал Пепа и превзошел Фергюсона – мы подготовили обзор уик-энда.
В Португалии хотят засудить одного из самых дорогих тренеров мира, который пишет историю в 36. Реал выбрал главную цель между Мбаппе и Холандом – на трансфер готовится астрономическая сумма.