Главные новости футбола 8 марта: Ребров объявил список сборной Украины на плей-офф Евро-2024, Шахтер стал лидером УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 8 марта.
Украина
Сергей Ребров огласил список игроков сборной Украины на решающие матчи квалификации к Евро-2024. Поединок против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта.
В пятницу тремя матчами продолжился 20-й тур УПЛ. Рух удержал победу над СК Днепр-1 – матч длился 4 часа, все решил автогол. Металлист 1925 прервал 7-матчевую серию поражений, расписав ничью с ЛНЗ – команды забивали только с пенальти. Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль, Траоре забил своим и чужим.
Бесплатной УПЛ больше не будет: официальное заявление Setanta Sports по мотивам матча Верес – Динамо.
Артем Довбик может перебраться в АПЛ – в Лондоне хотят решить проблему, сформировав дуэт украинцев.
Арсенал готовит Зинченко новый контракт – украинца хотят переманить представители трех топ-чемпионатов.
Топ-матчи дня
Суарес спас Интер Майами от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ – Луис еще и ассистировал Месси.
Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию Ла Лиги, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда.
Наполи упустил победу перед матчем с Барселоной в ЛЧ – эффектный гол бисиклетой прервал удачную серию.
Другие главные события
Андрей Лунин стал одним из лучших вратарей Лиги чемпионов по решающему показателю – украинца опередил лишь один голкипер.
Умер Даниил Мигаль – он выбегал с флагом Украины на поле во время матча сборной СССР на Олимпиаде.