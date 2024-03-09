Украина

Сергей Ребров огласил список игроков сборной Украины на решающие матчи квалификации к Евро-2024. Поединок против Боснии и Герцеговины состоится 21 марта.

В пятницу тремя матчами продолжился 20-й тур УПЛ. Рух удержал победу над СК Днепр-1 – матч длился 4 часа, все решил автогол. Металлист 1925 прервал 7-матчевую серию поражений, расписав ничью с ЛНЗ – команды забивали только с пенальти. Шахтер вернулся на вершину УПЛ, одолев Колос в матче с 5 голами – Кевин оформил дубль, Траоре забил своим и чужим.

Бесплатной УПЛ больше не будет: официальное заявление Setanta Sports по мотивам матча Верес – Динамо.

Артем Довбик может перебраться в АПЛ – в Лондоне хотят решить проблему, сформировав дуэт украинцев.

Арсенал готовит Зинченко новый контракт – украинца хотят переманить представители трех топ-чемпионатов.

Топ-матчи дня

Суарес спас Интер Майами от поражения в Кубке чемпионов КОНКАКАФ – Луис еще и ассистировал Месси.

Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию Ла Лиги, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда.

Наполи упустил победу перед матчем с Барселоной в ЛЧ – эффектный гол бисиклетой прервал удачную серию.

Другие главные события

Андрей Лунин стал одним из лучших вратарей Лиги чемпионов по решающему показателю – украинца опередил лишь один голкипер.

Умер Даниил Мигаль – он выбегал с флагом Украины на поле во время матча сборной СССР на Олимпиаде.