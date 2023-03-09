Украина

Сергей Ребров оценил вызов Евгения Коноплянки в сборную Украины. Опытный вингер вернется в национальную команду впервые за 2 года.

Украина опоздала с "вербовкой" сенсации УПЛ. Игрок уже выбрал другую сборную, хотя мог выступать и за "сине-желтых".

Неожиданная развязка конфликта Мудрика с партнером в Челси – почему украинец не играет, оригинальное решение УЕФА.

Украина расписала боевую ничью с Нидерландами и вышла в элит-раунд квалификации ЧМ-2024 по футзалу.

"В сентябре пошел в 9-й класс, а через два месяца дебютировал в Высшей лиге": от уникального рекорда до работы на химзаводе.

Еврокубки

Бавария выбила ПСЖ из Лиги чемпионов и сыграет в четвертьфинале. Лионель Месси снова не выиграет самый престижный евротрофей, который в последний раз завоевывал еще в 2015 году. Восьмой розыгрыш подряд звездный аргентинец не может дойти до финала ЛЧ.

Милан вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 11 лет. "Россонери" без особых проблем удержали ничью с Тоттенхэмом, который стал первой потерей АПЛ в евросезоне 2022/23.

В четверг Шахтер сыграет с Фейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы. Игор Йовичевич пообещал сюрпризы для соперника, не забыв упомянуть о героизме ВСУ.

Анатолий Трубин все узнал на репетиции, а игроки Шахтера прочитали "дедушку" – раскрыты секреты успешной серии пенальти в ЛЕ.

Мир

Звезду Манчестер Сити могут заключить в тюрьму на 2 года. Бывший одноклубник Александра Зинченко в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщинам в баре, приспуская штаны.

Роман Яремчук официально остался без тренера. Брюгге уволил Скотта Паркера, который провел в команде всего 12 матчей и опозорился в Лиге чемпионов (1:7 от Бенфики в двух поединках 1/8 финала). Это уже вторая отставка тренера в Брюгге в нынешнем сезоне.