Главные новости футбола 8 марта: клубы УПЛ разделились на шестерки, Реал потерял лидерство, Зинченко уступил МЮ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 марта.
Украина
Шахтер и Колос поставили эффектную точку в первом этапе УПЛ, забив в одном матче на двух 7 голов. Видеообзор поединка по ссылке.
Мариуполь в поединке с СК Днепр-1 доигрывал матч без трех игроков и в итоге потерял возможность закрепиться первой шестерке. Вашему вниманию видео самых ярких моментов встречи.
Завершился 22-й тур УПЛ, а с ним и первый этап турнира. Команды уже разделились на две шестерки.
Европа
В дерби Манчестера сильнее оказались манкуниацы. Вашему вниманию видео голов и обзор фиаско команды Гвардиолы.
Реал сенсационно уступил Бетису и пропустил на первое место Примеры Барселону.
В центральном матче нынешнего сезона Серии А Ювентус принимал Интер и похоже вероятный претендент на победу в турнире уже определился.
Украинцы за рубежом
Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе на матч против МЮ и провел неоднозначный поединок.
Николай Морозюк помог Ризеспору выравать ничью в чемпионате Турции, а также вместе с командой поддержал местную армию в сирийском конфликте.
Голкипер Андрей Лунин после очередной победы получил хорошие отзывы от нового тренера Овьедо, испанских СМИ и болельщиков.