Главные новости футбола 8 марта: клубы УПЛ разделились на шестерки, Реал потерял лидерство, Зинченко уступил МЮ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 марта.

Украина

Шахтер и Колос поставили эффектную точку в первом этапе УПЛ, забив в одном матче на двух 7 голов. Видеообзор поединка по ссылке.

Мариуполь в поединке с СК Днепр-1 доигрывал матч без трех игроков и в итоге потерял возможность закрепиться первой шестерке. Вашему вниманию видео самых ярких моментов встречи.

Завершился 22-й тур УПЛ, а с ним и первый этап турнира. Команды уже разделились на две шестерки.

Европа

В дерби Манчестера сильнее оказались манкуниацы. Вашему вниманию видео голов и обзор фиаско команды Гвардиолы.

Реал сенсационно уступил Бетису и пропустил на первое место Примеры Барселону.

В центральном матче нынешнего сезона Серии А Ювентус принимал Интер и похоже вероятный претендент на победу в турнире уже определился.

Украинцы за рубежом

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе на матч против МЮ и провел неоднозначный поединок.

Николай Морозюк помог Ризеспору выравать ничью в чемпионате Турции, а также вместе с командой поддержал местную армию в сирийском конфликте.

Голкипер Андрей Лунин после очередной победы получил хорошие отзывы от нового тренера Овьедо, испанских СМИ и болельщиков.