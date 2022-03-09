Ліга чемпионов

Определились первые участники 1/4 финала ЛЧ. Ливерпуль проиграл Интеру, но по сумме двух матчей прошел дальше. Бавария разбила Зальцбург, отгрузив австрийцам 7 голов. Команда Нагельсманна тоже ждет соперника в четвертьфинале.

Александр Зинченко должен сыграть в ответном матче ЛЧ против Спортинга. На это намекнул Хосеп Гвардиола.

Украина

Шотландия – Украина: ФИФА официально перенесла полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Руслан Малиновский забил лучший гол месяца в Серии А – пушка украинца наказала Ювентус. Также хавбек Аталанты стал лучшим игроком февраля в чемпионате Италии.

Динамо и Шахтер могут лишиться ряда легионеров. В частности, Томаш Кендзёра согласовал переход в Лех, а Карлос Де Пена получил предложение из Уругвая. Бразильцы Шахтера тоже размышляют над дальнейшим трудоустройством.

"Х*йло? Его свои съедят живьем": как наш легионер польской Краковии спасает украинских беженцев, или Куда рвется сердце.

"Конечно, я возьму в руки оружие": Сергей Ребров анонсировал свое возвращение в Украину.

Мир

Россию окончательно выбросили из квалификации на ЧМ-2022 – Польша в шаге от поездки в Катар. Правда, дело еще рассмотрит CAS в Лозанне, куда обратились оккупанты.

Президенту ПСЖ снова грозит более двух лет тюрьмы – прокуратура передала дело в суд.

АПЛ официально прекратила трансляции в России и пожертвует Украине миллион фунтов.