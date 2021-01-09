Украина

Динамо обнародовало план выхода из отпуска – киевлян ожидает насыщенный период. Заря определилась со спарринг-партнерами на первом зимнем сборе.

Виктор Коваленко якобы заключил предварительный контракт с Аталантой на 5 лет. Мудрик отправится на сборы с Шахтером. Ворскла объявила о подписании Луизао. Хлебас официально перешел в Колос.

Экс-ассистент Луческу получил работу в Китае. Бывший игрок Динамо феерит на Ближнем Востоке – оформил хет-трик, продолжил результативную серию и запугивает Хави.

Европа

Бавария проиграла безумный матч Боруссии М – мюнхенская оборона напомнила катастрофу Шахтера. Гладбах совершил впечатляющий камбэк с классными ассистами капитана. Ливерпуль дал мастер-класс молодежке Астон Виллы в Кубке Англии. Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам с Миланом.

Выборы президента Барселоны: социологи назвали победителя, приговор для Месси и Неймара. Лео, кстати, выпал из топ-3 даже в Испании – впервые за 10 лет его стоимость меньше 100 миллионов. Серхио Агуэро покинет Манчестер Сити – Почеттино готов забрать аргентинца в ПСЖ.

Ювентус на пороге уникальной серии Пирло, Зинченко против давнего оппонента Гвардиолы – мы подготовили анонс топ-матчей евровикенда.

Наши за границей

Андрей Лунин узнал соперника в потенциальном дебютном матче за Реал – результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании. Малиновский снова заинтересовал Интер, а тренер поставил Руслана в пример россиянину. Гент определился с суммой, которую стремится получить за Романа Яремчука.