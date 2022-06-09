Сборная Украины

Национальная сборная стартовала в Лиге наций с победы над Ирландией. Несколько случайный гол Цыганкова со штрафного спас Петракова, который выставил экспериментальный состав. Главный тренер поделился впечатлениями от матча.

Сборная Украины по мини-футболу уступила Франции в 1/8 и завершила выступления на Евро-2022.

УПЛ

Экс-игрок Шахтера выгнали из Кривбасса из-за антиукраинской позиции. Шахтер готов делиться призовыми из Лиги чемпионов, но имеет одно условие. Ювентус следит за Мудриком.

Шериф официально попрощался с Юрием Вернидубом, который защищает Украину на передовой. Тренер прокомментировал планы на будущее.

Мир

Бельгия разнесла Польшу, а Уэльс после победы над Украиной драматично проиграл Нидерландам в Лиге наций. Шотландия убедительно обыграла Армению и возглавила группу сборной Украины.

Реал официально продлил контракт с Модричем. Ливерпуль может побить трансферный рекорд ради форварда Бенфики. Абрамович пытается оспорить санкции ЕС, открестившись от Путина.