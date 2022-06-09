Главные новости футбола 8 июня: сборная Украины победно стартовала в Лиге наций, Вернидуб прощался с Шерифом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 июня.
Сборная Украины
Национальная сборная стартовала в Лиге наций с победы над Ирландией. Несколько случайный гол Цыганкова со штрафного спас Петракова, который выставил экспериментальный состав. Главный тренер поделился впечатлениями от матча.
Сборная Украины по мини-футболу уступила Франции в 1/8 и завершила выступления на Евро-2022.
УПЛ
Экс-игрок Шахтера выгнали из Кривбасса из-за антиукраинской позиции. Шахтер готов делиться призовыми из Лиги чемпионов, но имеет одно условие. Ювентус следит за Мудриком.
Шериф официально попрощался с Юрием Вернидубом, который защищает Украину на передовой. Тренер прокомментировал планы на будущее.
Мир
Бельгия разнесла Польшу, а Уэльс после победы над Украиной драматично проиграл Нидерландам в Лиге наций. Шотландия убедительно обыграла Армению и возглавила группу сборной Украины.
Реал официально продлил контракт с Модричем. Ливерпуль может побить трансферный рекорд ради форварда Бенфики. Абрамович пытается оспорить санкции ЕС, открестившись от Путина.