Главные новости футбола 8 июня: Ребров может сменить клуб, динамовцы – лучшие в УПЛ, Швед получил предложения из Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 июня.

Украина

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 25-го тура – ими стали главный тренер Динамо Алексей Михайличенко и защитник команды Виталий Миколенко. Арбитр Ярослав Козык будет отстранен на ближайшие матчи из-за скандального судейства.

Между тем иностранный специалист готов возглавить Динамо, хотя известный агент Вадим Шаблий опроверг свое участие в возможных переговорах.

Вингер Селтика Марьян Швед может вернуться в Карпаты на правах аренды. Кроме того, Александрия прокомментировала информацию об интересе к украинцу.

Европа

Украинский специалист Сергей Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие. Английский Ньюкасл хочет пригласить экс-спортдира ПСЖ, повлиявшего на рекордный трансфер Неймара.

Экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс не будет баллотироваться на должность главы местной федерации. Тем временем Реал жалуется на преимущество Барселоны после возобновления Примеры – на руку каталонцам играет календарь.

Италия определилась с датой открытия трансферного окна, а Сильвио Берлускони повысил Монцу в классе в свой дебютный сезон.

Трансферы

Миланский Интер заинтересован в трансфере экс-звезды Реала. В свою очередь Наполи назвал схему, по которой может продать Кулибали – клуб не собирается снижать ценник.

Ветеран Эдинсон Кавани хочет играть в чемпионате Испании. Тем временем ПСЖ согласовал трансфер Милинковича-Савича из Лацио.

Испанская Барселона отказала Манчестер Юнайтед в трансфере на 100 млн евро. Теперь манкунианцы готовят солидное предложение для звезды Аякса.