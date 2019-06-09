Главные новости футбола 8 июня: Карпаты со скандалом сохранили место в УПЛ, Украина всех поразила победой над Сербией

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 июня.

Украина

Колос получил право играть в УПЛ 2019/20. Команда из Киевской области обыграла Черноморец – арбитр поставил в ворота одесситов 3 пенальти. Также место в Премьер-лиге сохранили Карпаты, которые на выезде одолели Волынь.

Матч в Луцке завершился скандалом – болельщики Волыни, возмущены судейством, чуть не избили арбитра, который вынужден был уйти с поля и больше не вернулся. До финального свистка оставалось несколько секунд, поэтому официально поединок пока не завершен. Тренер Волыни Андрей Тлумак заявил, что команда может сыграть еще одну игру за место в УПЛ. К слову, фанаты Карпат тоже отличились – львовяне жгли сиденья на арене.

Паулу Фонсека подтвердил, что вскоре возглавит Рому. Официальное назначение португальца – дело ближайших дней.

Евро-2020

Разгромная победа сборной Украины над Сербией вызвала значительный резонанс. Сербские СМИ возмущены поведением зрителей на Арене Львов, но поражение своей команды они считают закономерным. А вот в соцсетях в восторге от игры команды Шевченко, которая просто уничтожила оппонента. Но настоящим MVP стал Александр Зинченко, который после матча поцеловал журналистку.

В матчах 8 июня Хорватия обыграла Уэльс, а Германия легко победила Беларусь. Без сенсаций не обошлось – чемпион мира Франция уступила Турции.

ЧМ-2019 U-20

Денис Попов избежал перелома ноги, но, скорее всего, защитник таки не сыграет в полуфинале турнира против Италии. Зато вернется Андрей Лунин – УАФ заказала для голкипера специальный чартер, чтобы тот успел в Польшу на матч с Италией.

Корея и Эквадор стали последними полуфиналистами чемпионата мира. Эти команды сыграют между собой.