Украина

Динамо забило 8 мячей в спарринге на сборах. Андрей Ярмоленко дебютировал голом и ассистами, Богдан Леднев создал два шедевра. Подопечные Мирчи Луческу одержали вторую победу подряд.

Шахтер спас дебютный матч ван Леувена – 6 голов, шоу Зубкова, чудо-ассист Ракицкого, впечатляющий характер.

Бил судью, ссорился с Шустером, провоцировал фанатов соперника: безумный Лалатович возвращается.

Роман Яремчук прервал "сухую" серию, которая продолжалась почти 8 месяцев – гол украинца помог Брюгге разгромно победить.

Трансферы

Манчестер Юнайтед официально выставил Де Хеа за дверь. Рекордсмен и последний чемпион эпохи Фергюсона покинул клуб, которому отдал 12 лет.

ПСЖ официально подписал четвертого новичка в летнее окно. За игрока пришлось выложить 22 миллиона евро.

Анатолий Трубин в Интер: итальянцы раскрыли зарплату и большое преимущество украинца над конкурентами.

Назарий Русин может переехать в Англию. Нападающий Зари стал трансферной целью известного клуба.

Барселона домучила трансфер форварда сборной Бразилии – пришлось платить рекордные деньги и кормить новыми обещаниями.

Другие главные события

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет. Георгий Судаков стал одним из лучших бомбардиров молодежного Евро-2023. Украинец уступил только по дополнительным показателям.

Джон Терри вернулся в Челси после вылета из АПЛ. Последним местом работы экс-капитана лондонцев был Лестер, не сумевший сохранить прописку в элите.