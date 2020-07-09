Главные новости футбола 8 июля: Динамо вырвало Кубок Украины, Малиновский сделал результат Аталанты

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 июля 2020 года. Динамо взяло свой 12-й Кубок Украины в драматической серии пенальти с Ворсклой. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко и Лунин с разным успехом играли в Европе.

Украина

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы. Команды провели по девять ударов, но обещанного 16-летнего Исенко мы так и не увидели. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Ворскла, драматического кубкового финала, на "Футбол 24".

Михайличенко прокомментировал выигрыш Кубка Украины. Сказал подопечным, что у них уже есть Лига Европы – если достаточно, давайте праздновать. Ответ не заставил себя ждать, признался тренер.

Ребров объяснил, почему приглашает в Ференцварош игроков из Шахтера, но не из Динамо. Причина заключается далеко не в желании экс-наставника киевлян.

Карпаты в шаге от исчезновения – профессиональный статус отберут уже на этой неделе. Сегодня, 9 июля, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ примет решение по поводу будущего львовского клуба.

УПЛ опубликовала расписание последних двух туров – Динамо, Заря и Десна определят обладателя путевки в Лигу чемпионов, а на финише сезона нас ждут сразу две битвы в этом бермудском треугольнике.

Наши в Европе

Вест Хэм – Бернли: Ярмоленко создавал и завершал моменты, подтвердил уровень, но потерпел историческое поражение в матче АПЛ, получив неплохие оценки от статистических порталов.

Лунин пропустил в чемпионате Испании, однако помог в битве за жизнь в Сегунде. Овьедо покидает зону вылета, украинец получает низкую оценку, впрочем обходит земляка Зозулю.

Малиновский за минуты выиграл матч для Аталанты. Передачи Руслана оказались крайне результативными – смотрите видео красивого ассиста украинца по ссылке.

Ман Сити разгромил Ньюкасл – Зинченко принял участие в курьезной голевой атаке и стал одним из худших по оценкам.

Мир

Гризманн встретился с руководством Барселоны после своего лучшего матча после возобновления сезона – этого хватило, чтобы определить судьбу француза положительно для обеих сторон.

"Как две капли воды": Месси оказался двойником легендарного тренера – сеть взорвалась мемами на фото 50-летней давности.

Барселона в матче с удалениями оформила вылет Эспаньола из Ла Лиги. Впервые за почти 30 лет каталонские "попугаи" не сыграют в Примере. Ужасный финиш сезона для клуба, который не пустил Зарю в Лигу Европы 2019/20.