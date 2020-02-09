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РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА БАРСЕЛОНА

Главные новости футбола 8 февраля: Малиновский забил гол и стал героем, Ювентус и Боруссия Д потерпели неудачи

07:00 25 Читати українською
Главные новости футбола 8 февраля: Малиновский забил гол и стал героем, Ювентус и Боруссия Д потерпели неудачи
Руслан Малиновский забил гол Фиорентине / ФК Аталанта

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 февраля.

Малиновский – герой Аталанты

В 23-м туре Серии А Аталанта одержала волевую победу над Фиорентиной. Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и забил победный гол. Это 3-й мяч хавбека сборной Украины в текущем чемпионате Италии.

Малиновский стал одним из лучших игроков поединка Фиорентина – Аталанта и получил комплименты от тренера. Кроме того, украинец помог бергамаскам повторить рекорд Ювентуса, который держался 60 лет. Аталанта благодаря этой победе оторвалась от Ромы в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

Украина

Шахтер обыграл Олимпию в контрольном матче на турецких сборах. "Горняки" пропустили в первом тайме, но за последние 10 минут перевернули ситуацию. Голы Патрика, Коноплянки и Мораеса позволили Шахтеру праздновать победу.

Новичок Динамо Бенито присоединился к команде. Правда, пока только к молодежной. А вот Артем Шабанов вернулся в общую группу и занимается с основной командой в Турции.

Артем Фаворов забил первый гол в Венгрии, Иван Петряк травмировался и не смог доиграть матч, а Дмитрий Лепа получил курьезное удаление в Хорватии.

Мир

Байер перестрелял Боруссию Д в невероятном матче с 7-ю голами. Эрлинг Холанд впервые с момента перехода в дортмундский клуб не сумел отличиться голом.

Ювентус сенсационно проиграл Вероне – не помог даже рекордный гол Криштиану Роналду. Уже в воскресенье Интер может догнать туринскую команду по количеству набранных очков, если выиграет миланское дерби.

Легенда Барселоны Андрес Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере, завоевав Суперкубок Японии в составе Виссел Кобе после невероятной серии пенальти. До Дани Алвеса, который является мировым рекордсменом, осталось 3 титула.

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