Украина

Киевское Динамо разбомбило БАТЭ в последнем матче перед возобновлением сезона – видео голов и обзор спарринга в Турции.

Лучший бомбардир УПЛ Захедитабар Шахаб официально перешел в Зарю из Олимпика. В свою очередь Яя Туре прибыл в Киев – форвард Динамо похвастался фото с легендой.

Ковалевский Колос подписал игрока Шахтера и готовит решение по Селезневу. Тем временем Динамо готовится подписать капитана молодежной сборной Румынии.

Мир

Мюнхенская Бавария вышла в финал Клубного чемпионата мира, уверенно переиграв каирский Аль-Ахли – видео голов и обзор полуфинального поединка.

В чемпионате Испании Сельта вырвала ничью у Атлетико благодаря голу экс-звезды Шахтера на последних минутах – видео забитых мячей и самых интересных моментов матча Примеры.

В рамках АПЛ Лидс переиграл Кристал Пэлас и поднялся в верхнюю половину таблицы АПЛ.

Другие топ-события

Боруссия М – Манчестер Сити: матч Лиги чемпионов официально перенесли в Будапешт. Зато поединок Атлетико – Челси может состояться в Варшаве.

Бельгийский Брюгге рискует потерять лидера на матч против Динамо в Лиге Европы – он уже забивал киевлянам. Мадридский Атлетико объявил о потере еще двух ключевых игроков из-за COVID-19.

Испанская Барселона может переманить спортдира Аякса – конкуренцию готов составить топ-клуб АПЛ. Туринский Ювентус попытается бесплатно подписать Мхитаряна из Ромы.