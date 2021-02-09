Главные новости футбола 8 февраля: Динамо феерично завершило сбор, громкий трансфер Зари, Бавария вышла в финал Мундиаля
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 февраля.
Украина
Киевское Динамо разбомбило БАТЭ в последнем матче перед возобновлением сезона – видео голов и обзор спарринга в Турции.
Лучший бомбардир УПЛ Захедитабар Шахаб официально перешел в Зарю из Олимпика. В свою очередь Яя Туре прибыл в Киев – форвард Динамо похвастался фото с легендой.
Ковалевский Колос подписал игрока Шахтера и готовит решение по Селезневу. Тем временем Динамо готовится подписать капитана молодежной сборной Румынии.
Мир
Мюнхенская Бавария вышла в финал Клубного чемпионата мира, уверенно переиграв каирский Аль-Ахли – видео голов и обзор полуфинального поединка.
В чемпионате Испании Сельта вырвала ничью у Атлетико благодаря голу экс-звезды Шахтера на последних минутах – видео забитых мячей и самых интересных моментов матча Примеры.
В рамках АПЛ Лидс переиграл Кристал Пэлас и поднялся в верхнюю половину таблицы АПЛ.
Другие топ-события
Боруссия М – Манчестер Сити: матч Лиги чемпионов официально перенесли в Будапешт. Зато поединок Атлетико – Челси может состояться в Варшаве.
Бельгийский Брюгге рискует потерять лидера на матч против Динамо в Лиге Европы – он уже забивал киевлянам. Мадридский Атлетико объявил о потере еще двух ключевых игроков из-за COVID-19.
Испанская Барселона может переманить спортдира Аякса – конкуренцию готов составить топ-клуб АПЛ. Туринский Ювентус попытается бесплатно подписать Мхитаряна из Ромы.