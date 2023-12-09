УПЛ

Состоялись 2 матча с участием претендентов на чемпионство. СК Днепр-1 расписал ничью с Полесьем – обе команды будут зимовать в топ-3. Екатерина Монзуль назначила очень сомнительный пенальти для Шахтера в игре против Вереса. "Горняки" подарок упустили, но это не помешало уверенной победе.

УАФ

Слухи о планах Андрея Шевченко баллотироваться в президенты УАФ подтверждаются. Обладатель "Золотого мяча-2004" заручился поддержкой одной ассоциации и уже выбрал себе первого помощника.

Украинцы за границей

Анатолий Трубин провел посредственный матч и не спас Бенфику от потери очков в чемпионате. Роман Яремчук тоже вряд ли доволен днем – всего 5 минут на поле за Валенсию в проигранном матче против Хетафе. Андрей Лунин свой вердикт узнает 9 декабря, а пока слушает неоднозначные заявления Карло Анчелотти.

Топ-чемпионаты

Ювентус дожал Наполи и стал новым лидером Серии А. В Германии Хоффенхайм не почувствовал сопротивления Бохума.

Мир

Состоялось жеребьевка Копа Америка, которую в следующем году будут принимать США. Встреча Аргентины и Бразилии возможна только в сражениях за медали.