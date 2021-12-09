Лига чемпионов

Роман Яремчук забил Динамо в Лиге чемпионов. Бенфика обыграла киевлян и вышла в плей-офф. Португальцы оставили за бортом турнира Барселону, которая провалилась в Мюнхене. Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави – Сане разрядил пушку, а Мюллер забил корявый гол.

Челси не удержал победу над Зенитом и отдал первое место в группе Ювентусу. МЮ без Роналду расписал сенсационную ничью, а Лилль и Зальцбург оставили Севилью без плей-офф. Решающий матч Малиновского между Аталантой и Вильярреалом перенесли на сутки из-за сильного снегопада.

Украина

Шахтер официально продлил контракт с Жуниором Мораесом. У Марлоса есть шесть вариантов продолжения карьеры – звезда Шахтера якобы решил проститься с "горняками". Динамо подписало контракт с воспитанником Монако.

Сборная Украины U-19 узнала соперников по элитному раунду отбора к Евро-2022. Сборная Украины U-17 получила соперников по квалификации к Евро-2023.

Жилстрой-1 потерпел сокрушительное поражение от ПСЖ в матче женской ЛЧ – украинки с призрачными шансами на евровесну.

Реакция на Шахтер

"Шахтер доигрался": после провала в ЛЧ "горняков" отправляют в Краматорск, а Шериф на днях разбежится. "Первый тайм в исполнении Шерифа – это был антифутбол": Вернидуб резко оценил игру подопечных против Шахтера. Шахтер закончил: ротация Де Дзерби, пассивность в обороне и стыд за болельщиков – расставляем точки над "ё".