Динамо – Ференцварош

Киевское Динамо обыграло Ференцварош в матче ЛЧ и пробилось в Лигу Европы – видео гола и обзор заключительного поединка группового этапа.

Автор забитого мяча Денис Попов подытожил еврокубковую осень для киевлян и выделил один матч. Наставник Ференцвароша Сергей Ребров назвал главную причину поражения своей команды.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу похвалил киевлян и озвучил 4 достижения "бело-синих" в нынешнем сезоне. Румынский специалист также принял участие в пресс-конференции после матча.

Лига чемпионов

Криштиану Роналду разгромил Месси в его логове, Лейпциг отправил Манчестер Юнайтед в Лигу Европы. Бельгийский Брюгге без удаленного Соболя не смог вырвать путевку в плей-офф, Зенит Ракицкого бесславно вылетел.

Зато матч ПСЖ – Башакшехир был скандально приостановлен из-за расистского скандала. УЕФА оперативно определился с судьбой поединка 6-го тура ЛЧ.

Донецкий Шахтер огласил заявку на решающий матч еврокубка против миланского Интера. Наставник "горняков" Луиш Каштру пообщался с прессой накануне поединка.

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