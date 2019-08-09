Главные новости футбола 8 августа: Заря и Мариуполь расписали ничьи в Лиге Европы, МЮ продал звезду, горячий дедлайн АПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 8 августа.

Лига Европи

Украинские команды стартовали в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Заря расписала результативную выездную ничью с ЦСКА – за луганчан забил новичок Владлен Юрченко. Наставник луганчан Виктор Скрипник сказал, что игра ему понравилась.

Мариуполь чудом не проиграл АЗ в Одессе. "Приазовцы" удержали нулевую ничью – Рустам Худжамов был как супергерой, но предупредил, что "не надо открывать шампанское". Главный тренер Мариуполя Александр Бабич считает, что шансы пройти дальше хорошие.

В матчах потенциальных соперников Зари и Мариуполя по следующему раунду победили фавориты – Эспаньол и Антверпен приблизились к представителям УПЛ. Торино и Айнтрахт поиздевались над скромными соперниками, а Стивен Джеррард перестрелял команду двух украинцев.

Трансферы

В АПЛ закрылось летнее трансферное окно. В последний день клубы завершили несколько переходов. Арсенал подписал долгожданного центрбека – к "канонирам" перешел знаменитый защитник Челси Давид Луис. Также на Эмирейтс будет выступать бывший партнер Марьяна Шведа. При этом Унаи Эмери отпустил в Эвертон своего вингера за солидные 40 млн фунтов.

Не хуже соседей бомбил Тоттенхэм – "шпоры" подписали двух футболистов, которых "вели" долгое время. Сначала талантливого хавбека Джованни Ло Чельсо, а затем перспективного фулбека Райана Сессеньона. Самый громкий трансфер провернул Манчестер Юнайтед. Правда, не на вход, а на выход – в Интер за почти 80 миллионов евро поехал Ромелу Лукаку.

Украинцы

Андрей Пятов обошел Роналду в рейтинге игроков европейских сборных – в списке еще 2 украинца. Его конкурент в сборной Украины Андрей Лунин попал в список топ-60 лучших футболистов мира до 20 лет. Лунину нужен только Неймар – как после худшего межсезонье Реала за 39 лет украинец может сенсационно всех переиграть.

Украинцы в Лиге Европы: Роман Яремчук опять забил, Сергей Шевчук "привез" пенальти на Кутроне, а Роман Григорчук обеспечил себе плей-офф. Украинский голкипер получил длительную дисквалификацию за расизм. Турецкие СМИ и немецкие журналисты уверяют, что Бешикташ завершил трансфер Евгения Коноплянки.